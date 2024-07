Oscar-Verleihung: Jimmy Kimmel lehnt Moderation ab

Publiziert am 30.07.2024

US-Moderator Jimmy Kimmel (56) moderiert laut Medienberichten nicht die nächste Oscar-Verleihung. Wie unter anderem die Branchenblätter Variety und Deadline berichteten, soll auch US-Schauspieler und Komiker John Mulaney (41) die Moderation der glamourösen Film-Gala abgelehnt haben.

Warum die beiden Entertainer das Angebot ausschlugen, war zunächst nicht bekannt. Kimmel hat die Oscars viermal moderiert: 2017, 2018, 2023 und 2024.

Die 97. Oscar-Gala soll am 2. März 2025 in Los Angeles über die Bühne gehen. In diesem Jahr war es der zweite Sonntag im März, die nächste Show wird eine Woche früher stattfinden. 2020 waren die Oscar-Trophäen Anfang Februar verteilt worden, 2021 wurde die Vergabe wegen der Corona-Pandemie auf Ende April verschoben. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigsten Filmpreis sollen am 17. Januar 2025 verkündet werden.

Bei der 96. Preisgala im März in Hollywoods Dolby Theatre räumte das historische Epos «Oppenheimer» sieben Oscars ab, darunter als «Bester Film». (sda/apa/cbe)