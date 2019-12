«Be You» sei sowohl das konsequente Lebensmotto von Jean Etienne Aebi, als auch Titel seines Debut-Albums als Singer-Songwriter, wie es in einer Mitteilung heisst. Vom transparenten 12-Takte-Blues bis zum komplex disruptiven Arrangement: zehn eigene Songs inklusive zwei Poems von Charles Bukowski und William Henry Davies wurden dafür erstmals vertont – plus drei Cover-Versions als Bonustracks.





Begleitet wird Johnny Tienne A. von einer «grooving Powerband», produziert von Michael Dolmetsch, coached von Lilly Martin. Das Cover sei in Unikat: ein Spiegel, der dem Betrachter immer wieder neu zeigen soll: «Be you, the one-and-only you.»

«Go And Come» kann man anhören von Spotify über Deezer, mx3 bis Apple Music, oder herunterladen von etwa bei iTunes oder Google Play.

Der Album-Release-Event ist am 15. Januar 2020 mit Konzert in der Amboss-Rampe in Zürich. (pd/eh)