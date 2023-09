Medienkonsum

Jugendliche geraten online früher mit Gesetz in Konflikt

Jugendliche sind online immer früher aktiv – und geraten dabei auch früher mit dem Gesetz in Konflikt: So sind insbesondere Jugendliche, die wegen Pornografie verzeigt werden, auffällig jung, wie die Zürcher Oberjugendanwaltschaft am Montag mitteilte.

Jugendliche konsumieren pornografische Inhalte in Form von Manga-Comics auf dem Smartphone. (Bild: Keystone/Christoph Schürpf)