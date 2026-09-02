ZFF: Julianne Moore erhält Golden Icon Award

Publiziert am 02.09.2026

Julianne Moore sei eine «herausragende Charakterdarstellerin des amerikanischen Kinos», schrieb das Zurich Film Festival (ZFF) am Mittwoch in einer Mitteilung. In «The Debut» stellt sie eine Frau dar, die ihren Traum, Schauspielerin zu werden, in die Tat umsetzt. Es sei «Julianne Moores Liebeserklärung an ihren eigenen Beruf und somit der perfekte Film», ihr mit der Auszeichnung danke zu sagen, lässt sich der CEO des ZFF, Christian Jungen, zitieren.

In «The Debut», der Ende Januar in den Deutschschweizer Kinos starten soll, verwandelt sich Mona Friedman (Julianne Moore) von einer schüchternen Hausfrau in eine Schauspielerin, die auf persönliche Erinnerungen und Gefühle zurückgreift, um eine Figur darzustellen. Dabei hat sie in einer Musical-Produktion nur eine kleine Nebenrolle, doch sie verteidigt die künstlerische Integrität letztlich gegen den herrschsüchtigen Regisseur.

Moore hat während ihrer 30-jährigen Karriere mit Regisseuren wie Robert Altman, den Coen-Brüdern oder Todd Haynes zusammengearbeitet, in Filmen wie «Short Cuts», «The Big Lebowski» oder «Safe, Far From Heaven». Sie wurde mit dem Oscar, dem Emmy und dem Bafta ausgzeichnet. Die 22. Ausgabe des ZFF findet vom 24. September bis 4. Oktober statt. (sda/spo)