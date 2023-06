Wer sind die Konsumentinnen und Konsumenten von heute und wie können Marken sie erreichen? Die junge Generation und damit die Hyperconnected Customers sind immer und überall online. Eine neue Studie der Marketingagentur Jim & Jim, welche in Partnerschaft mit 20 Minuten realisiert wurde, befasst sich mit der Lebens- und Arbeitswelt junger Menschen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Heutige technologische Entwicklungen und damit das Voranschreiten der Digitalisierung öffnet jungen Menschen viele Türen, sich auf unterschiedlichen Kanälen Gehör zu verschaffen, sich untereinander auszutauschen oder Trends zu folgen, die am anderen Ende der Welt entstehen. Gleichzeitig ist die junge Generation von Krisen geprägt und kämpft mit Herausforderungen neuen Ursprungs. Die Covid-19-Pandemie hat deutliche Spuren hinterlassen, wobei sich die Jugend nicht mehr mit dem Thema befassen möchte, sondern sich anderen zukunftsgerichteten Sorgen widmet.

Die «Studie Junge Schweizer*innen 2023» gibt Einblicke in die Gedanken und Gefühlswelt junger Menschen in der Schweiz, wie es weiter heisst. Die Studie ist in Zusammenarbeit mit dem deutschen Jugend- und Trendforscher Simon Schnetzer sowie in Partnerschaft mit 20 Minuten entstanden. Die behandelten Fokusthemen sind in zehn Spotlights unterteilt, welche die Ansichten, Wertevorstellungen oder Bedürfnisse der jungen Generation aufzeigen. Folgende Spotlights umfasst die diesjährige Studie: Stimmungsbarometer, Arbeitswelt, Jugend & Bildung, Finanzwelt, Freizeit & Konsum, Generationen-Clash, Identität, Content-Formate, Social Media, News & Medien

Das Spotlight Arbeitswelt widmet sich dem Thema, über welche Kanäle sich junge Menschen über Jobs informieren, wann sie sich auf der Arbeit und im Team wohlfühlen und was ihnen im Arbeitsumfeld wichtig ist. Den meisten der befragten jungen Schweizerinnen und Schweizer ist es wichtig, dass sie durch ihren Job etwas Sinnvolles tun und sich engagieren können, und dass sie ehrliches Feedback auf der Arbeit erhalten. Eine gute Balance von Freizeit und Arbeit hat Vorrang, wobei ein hoher Lohn nicht oberste Priorität hat.

Das Spotlight News & Medien beschäftigt sich laut Mitteilung mit der Mediennutzung junger Schweizerinnen und Schweizer und somit mit der Frage, auf welchen Kanälen sie Nachrichten konsumieren. Die Jugend nutzt vermehrt soziale Kanäle wie Instagram oder Snapchat, um sich über verschiedene Ereignisse oder Neuigkeiten zu informieren, während klassische Formate wie die Zeitung immer seltener genutzt werden. Die News-App von 20 Minuten gehört bei der jungen Generation zu einer der relevantesten Newsplattformen. Der schnelle, unkomplizierte Konsum von Inhalten ist hierbei Voraussetzung. Am liebsten schauen die Jungen Videos, wobei sie Audio vor Text präferieren.

Seit über zehn Jahren setzt sich die Marketingagentur Jim & Jim | Team Farner intensiv mit Millennials, Generation Z und deren Lebensrealitäten auseinander. Dabei wird jedes Jahr eine quantitative, anonymisierte Online-Umfrage durchgeführt, welche aktuelle Fokusthemen aus der Zielgruppe behandelt.

In der diesjährigen Umfrage wurden gemäss Mitteilung 2472 junge Schweizerinnen und Schweizer im Alter von 11 bis 39 Jahren befragt, wobei über 80 Prozent der Teilnehmenden 25 Jahre oder jünger sind, und damit zur Generation Z gehören. Angereichert wurden die quantitativen Ergebnisse mit qualitativen Interview-Analysen, welche tiefere Einblicke in die Gedanken sowie Wahrnehmungen junger Menschen geben sollen. Die Studie kann hier erworben werden.

