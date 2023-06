Peppermintas: Junge Mädchen für MINT-Berufe begeistern

Die Anwältin Eva Selamlar-Leuthold arbeitet mit Moderatorin Gülsha Adilji seit Anfang 2023 an der Weltfrauschaft. Dies schreiben die beiden Frauen in einer Mitteilung. Ihr erklärtes Ziel: Junge Mädchen für MINT-Berufe begeistern und deren Umfeld zu Mentorinnen und Mentoren machen.

Die Peppermintas-Initiative, benannt nach einem Fantasie-Namen, angelehnt an MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) und Pippi Langstrumpf, setzt sich für mehr weiblichen Nachwuchs in MINT-Berufen ein. Inspiriert von Pippi Langstrumpfs Motto «Ich mach mir die Welt so, wie sie mir gefällt», möchte die Initiative frischen und neugierigen Wind in die MINT-Branche bringen und hartnäckige Stereotypen aufbrechen, heisst es weiter.

«Die Wahrscheinlichkeit, dass sich Frauen bei Autounfällen schwerer verletzen als Männer liegt bei 47 Prozent. Der übliche Crashtest-Dummy ist 1,75 Meter gross und 78 Kilogramm schwer. Höchste Zeit, dass alle mitdenken und mitbauen», wird Eva Selamlar-Leuthold zitiert.

Die Peppermintas werden dieses Jahr ins Weltall eingeladen. Sie sollen nicht nur metaphorisch nach den Sternen greifen, sondern bekommen diese von Eva und Gülsha vor die Füsse gelegt. Alles rund ums Thema Planeten, Mond, Sonne und Raketen liegt im Fokus der diesjährigen Peppermintas-Events. Sie besuchen eine Schule für Astronautinnen und Astronauten, lernen wie eine Rakete gebaut wird oder wer als nächstes auf dem Mond landen wird.

Selamlaw & Daughters will der neu gedachten Herangehensweise eine Lücke schliessen: Mit dem Mentor-The-Mentor-Kurs werden auch die Bezugspersonen von Mädchen angesprochen, denn in deren Umfeld sehen Eva und Gülsha einen wichtigen Ansatzpunkt zur Lösung des Problems. Den Bezugspersonen würden im Kurs wichtige Tools an die Hand gegeben, um so die Hemmschwelle für MINT niederzureissen, heisst es weiter.

«Der Anteil der MINT-Absolventeninnen in der Schweiz liegt bei 22 Prozent, das müssen wir ändern und dafür braucht es natürlich auch ein inspirierendes Umfeld», wird Gülsha Adilji in der Mitteilung zitiert.

Das übergeordnete Ziel von Selamlaw & Daughters ist Chancengleichheit für alle Geschlechter. Die Mission lautet: Mädchen für MINT begeistern und Müttern, Vätern, Tanten, Onkeln, Gottis, Göttis und Co. mit dem Mentor-The-Mentor-Kurs die bis anhin fehlende Hilfestellung zu geben. Das Mentoring-Programm beinhaltet Webinare, Events und Coachings und startet diesen September. (pd/wid)