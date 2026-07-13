Todesfall: «Jurassic Park»-Star Sam Neill verstorben

Publiziert am 13.07.2026

Der aus dem Hollywood-Blockbuster «Jurassic Park» bekannte neuseeländische Schauspieler Sam Neill ist tot. Der 78-Jährige sei am Montag im Beisein seiner Familie in Sydney gestorben, teilte seine Familie auf Instagram mit. Der britische Sender ITV zitierte zudem einen Sprecher der Familie, der den Tod bestätigte. Im März 2023 hatte Neill öffentlich gemacht, dass er an Blutkrebs erkrankt gewesen war.

Neuseelands Premierminister Christopher Luxon würdigte Sam Neill als «einen der Grossen.» «Seine Werke werden noch lange nach uns gesehen und geliebt werden. Unsere Gedanken sind heute Abend bei seiner Familie und seinen Freunden. Ruhe in Frieden,» schreibt Luxon auf der Plattform X. Australiens Premierminister Anthony Albanese schrieb auch auf X, Neill werde vielen Menschen fehlen und in Erinnerung bleiben.

Weltweit bekannt als Dinosaurier-Forscher

Den internationalen Durchbruch hatte Neill 1993 als Paläontologe Dr. Alan Grant in Steven Spielbergs «Jurassic Park» geschafft. In der Verfilmung von Michael Crichtons Bestseller spielte er an der Seite von Laura Dern und Jeff Goldblum. Jahrzehnte später kehrte er für «Jurassic World: Dominion» in die Rolle zurück.

Ebenfalls 1993 überzeugte der in Nordirland geborene und in Neuseeland aufgewachsene Neill in Jane Campions preisgekröntem Drama «Das Piano». Darin spielte er den Ehemann einer stummen Engländerin (Holly Hunter), die sich in ihren Nachbarn (Harvey Keitel) verliebt.

Dankbar für Freundschaft mit Neill

US-Regisseur Colin Trevorrow, der mit Neill «Jurassic World Dominion» (2022) drehte, sagte über den Schauspieler laut der britischen Nachrichtenagentur PA Press: «Sam Neill war ein zutiefst gefühlvoller und wunderbarer Mensch. Er war ein Freund und Weggefährte in einer herausfordernden Zeit, und seine Stärke gab uns allen Kraft.»

Er werde ihn wegen seiner ruhigen Art, seiner Liebe zum Wein und der souveränen Selbstsicherheit, die Neill seinen Figuren verlieh, in Erinnerung behalten. «Es kommt nicht oft vor, dass man sich mit einer Legende anfreunden darf. Ich bin auf ewig dankbar.» (sda/dpa/spo)