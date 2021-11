Die Coronakrise ist nicht spurlos an den Schweizer Verlagen sowie Autorinnen und Autoren vorbeigegangen, wie es in einer Mitteilung heisst. Um auf diese Situation aufmerksam zu machen und finanzielle Mittel für Autorinnen, Autoren, Verlage und Buchhandlungen in den Kreislauf zurückzubringen, haben sich alle am Buchmarkt beteiligten Schweizer Branchenverbände* zusammengeschlossen und gemeinsam das Projekt «Liber» lanciert. Sie vertreten zusammen landesweit über 600 KMU der Buchbranche und mehr als 1000 Autorinnen und Autoren.

Schlüsselelement der Kampagne ist der vergünstigte «Liber»-Bon, der im Rahmen eines Crowdfundings erstanden werden kann. Wer 30 Franken spende, erhalte einen Bon von 50 Franken, wer 60 Franken spendet, erhalte einen Bon von 100 Franken. Dabei seien auch Spenden ohne Gegenleistung für Autorinnen und Autoren und Verlage der Schweiz willkommen. Der Bon ist in 400 Buchhandlungen im ganzen Land einlösbar.

Wenn 600'000 Franken gespendet würden, könne die gemeinsame Aktion der Buchverbände «Liber» -Bons für insgesamt eine Million Franken herausgeben. « Dies, weil es uns gelungen ist, bei Stiftungen, Kantonen und Städten 400'000 Franken fundzuraisen, um die Bücher-Bons zu vergünstigen », sagt SBVV-Geschäftsführein Tanja Messerli auf Anfrage von persoenlich.com . Ein Teil des Erlöses fliesst direkt zurück in die Schweizer Buchbranche, damit Verlage gemeinsam mit Autorinnen und Autoren sistierte Projekte wieder aufnehmen und neue Ideen lancieren können.

Der Kampagnenslogan «Meine Buchhandlung – mein Lieblingsort» rückt die Buchhandlung vor Ort ins Zentrum, denn hier könnten Leserinnen und Leser das Schweizer Buchschaffen viel besser entdecken als online. Die Kampagnenvisuals wurden von Agentur Kernbrand realisiert. Die Texte und die Zusammenarbeit mit Lokalhelden.ch seien inhouse erfolgt, so Messerli weiter.

Das Einlösen der «Liber»-Bons in der Vorweihnachtszeit soll zum Lesen und Bücherschenken motivieren. Der Bon bleibe jedoch fünf Jahre gültig. «Liber»-Bons sind gemäss Mitteilung noch bis 28. November unter diesem Link sowie hier verfügbar. (pd/tim)

*AdS – Autorinnen und Autoren der Schweiz; ALESI – Associazione librai ed editori della Svizzera Italiana; Livresuisse; SBVV – Schweizer Buchhändler- und Verleger-Verband; SWIPS – Swiss Independent Publishers

Die Aktion wird unterstützt von: Fondation Jan Michalski – pour l’écriture et la littérature, Fondation Leenaards, Fondation Philanthropique Famille Sandoz, Kanton Genf, Kanton Obwalden, Kanton Schwyz, Kanton Tessin, Kanton Uri, Kanton Waadt, Kanton Zürich, Landis & Gyr Stiftung, ProLitteris, Schweizer Bücherbon, Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, Sophie und Karl Binding Stiftung, Stadt Freiburg, Stadt La Chaux-de-Fonds, Stadt Lausanne, Stadt Meyrin, Stadt Neuchâtel, Stadt Nyon, Stadt Vevey, Stadt Yverdon-les-Bains Stadt Zug, Stadt Zürich.