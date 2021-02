Wikimedia CH: Kämpferinnen auf Wikipedia gebührend würdigen

Das Jahr 2021 steht für den Verein Wikimedia CH nicht nur im Zeichen des 20-jährigen Bestehens von Wikipedia. Die Organisation setzt einen weiteren Schwerpunkt mit dem Jubiläum «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz». Dazu wurde ein spezielles Programm aufgesetzt, das sämtliche dem Verein bekannte Aktivitäten der Wikipedia-Community zu dem Thema bündelt und helfen soll, die Akteure untereinander zu vernetzen.

Ziel ist es laut einer Mitteilung, die Lücken auf Wikipedia rund um Frauenbiografien und den politischen Aufstieg von Frauen im vergangenen Jahrhundert möglichst umfangreich zu schliessen. Gleichzeitig sollen auf Wikipedia auch die Anstrengungen von Frauen gewürdigt werden, die nicht nur in der Schweiz für ihre Rechte kämpften und kämpfen.

Freiwilligen Autoren die Tür öffnen

Das Programm öffnet den freiwilligen Autoren der Wikipedia-Community die Türen zu unzähligen Schweizer Kulturinstitutionen wie Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen oder anderen Einrichtungen, die derzeit geschlossen sind. Einige Häuser ermöglichen jedoch einen exklusiven Zugang für die freiwillige Community, indem das Kuratoren-Team mittels hybriden Veranstaltungsformaten wichtige Ausstellung per Videoübertragung live vorstellt.

Zu den Partnern gehören nicht nur renommierte Institutionen wie die schweizerische Nationalbibliothek, die Gosteli-Stiftung, die ETH-Bibliothek Zürich oder EPFL Lausanne. Auch kleinere Häuser wie das Historische Museum Olten oder das Historische Museum Baden zeigen Ausstellungen zum Thema «50 Jahre Frauenstimmrecht in der Schweiz».

Wegen Covid sind Veranstaltungen online

Wikimedia CH will auch Autoren mit Veranstaltern von Edit-a-thons, Wikipedia-Workshops, offenen Editier-Treffs oder -Camps zu dem historischen Ereignis zusammenführen. Diese Events werden in Zusammenarbeit mit den Kultureinrichtungen meist von Mitarbeitern von Wikimedia CH oder erfahrenen Wikipedianerinnen und Wikipedianern begleitet, um Wikipedia-Artikel zu dem Thema zu verfassen und neuen Autoren bei der technischen Seite des Editierens weiterzuhelfen, falls gewünscht. Man trifft sich online oder mittels hybriden Veranstaltungsformaten, um den Anforderungen des Bundes in Zeiten der Pandemie gerecht zu werden.

Jüngste Beispiele dafür sind laut Mitteilung der Wikipedia-Workshop bei den Solothurner Filmtagen am 26. Januar mit knapp 50 Teilnehmenden oder das «Wikipedia for Peace»-Online-Camp zu dem Thema vom 1. bis 7. Februar.

Einen Beitrag zum Wissensschatz der Welt leisten

Freiwilligen Autoren können sich nicht nur auf Wikipedia an der Erweiterung des globalen Wissenschatzers mitarbeiten. Auf Wikimedia Commons, der freien Mediendatenbank und Schwesterprojekt der Wikipedia, fehlen ebenfalls Beiträge zum Kampf um das Frauenstimmrecht. Wer eine Veranstaltung in Zusammenarbeit zu diesen, aber auch anderen Themen organisieren möchte oder Unterstützung benötigt, kann sich jederzeit an das Team von Wikimedia CH wenden.

Alle weiteren Informationen und Events finden sich auf der Projekt-Seite des Programms. (pd/cbe)