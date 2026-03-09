Thomas Renggli geht nicht in die Politik. Obwohl er das absolute Mehr erreichte, wird der bekannte Journalist und Sohn von Reporter-Legende Sepp Renggli als überzählig nicht in den Gemeinderat von Maur gewählt. «Innerlich sah ich mich schon als den FC Thun der Maurmer Politik – als den Aussenseiter, der die Favoriten überrumpelt», sagte der Sportjournalist Renggli dem Klein Report. Dieses Mal habe es nicht gereicht, er gratuliere allen Gewählten. Renggli sieht sein Ergebnis als Achtungserfolg. Er verbuchte 1625 Stimmen und übertraf damit das absolute Mehr. Rengglis Kandidatur sorgte über die Gemeindegrenzen hinaus grosse Resonanz und wurde auch in verschiedenen Medien aufgegriffen. (ma)
09.03.2026
Thomas Renggli
Kein Durchmarsch wie beim FC Thun
Der bekannte Journalist wird trotz absolutem Mehr nicht in den Gemeinderat von Maur gewählt.
Kommentar wird gesendet...