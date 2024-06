Publiziert am 11.06.2024

Der Dokumentarfilm begleitet die Tennislegende Roger Federer bei seiner Entscheidung, nach seiner glanzvollen Karriere, die sich über Jahrzehnte erstreckte, in den Ruhestand zu gehen.

Die Filmemacher Asif Kapadia und Joe Sabia fangen Federers letzte Tage auf dem Platz ein, während er sich auf sein letztes Turnier, den Laver Cup 2022, vorbereitet und bieten einen seltenen Einblick in das Leben und Denken eines der grössten Athleten aller Zeiten.

Durch Interviews mit Federer, seiner Frau Mirka und seinen Hauptkonkurrenten Novak Djokovic, Rafael Nadal und Andy Murray entsteht ein faszinierendes Porträt eines Mannes, der sich mit dem Ende einer Ära auseinandersetzt.

Das Kino Frame in Zürich zeigt «Federer: Twelve Final Days» vom 14. bis 19. Juni exklusiv vorab auf Grossleinwand. Danach wird der Dokumentarfilm am 20. Juni 2024 auf Prime Video veröffentlicht. Die Weltpremiere des Films fand am 10. Juni beim Tribeca Film Festival in New York statt. (pd/nil)