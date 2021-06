Zermatt Unplugged

Kleiner, aber mit derselben Kulisse

Mit den Summer Weekends startet in Zermatt eine neue, eigenständige Konzertreihe. Vom 15. bis 18. Juli und vom 22. bis 25. Juli 2021 performen nationale und internationale Acts in besonderen Locations im Dorf und am Berg. Am Donnerstag, 10. Juni, beginnt der Ticketverkauf.

Mighty Oaks spielen an den Summer Weekends. (Bilder: Zermatt Unplugged)