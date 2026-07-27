Albi Matter: Konkurs nach Hallenstadion-Flop

Publiziert am 27.07.2026

Wie der SonntagsBlick berichtete, ist die Albi's Country Festival AG nach dem Umzug ins Hallenstadion in Konkurs gegangen. Matter hatte das Albisgütli wegen Differenzen mit den neuen Pächtern verlassen (persoenlich.com berichtete). Das Festival im grösseren Hallenstadion habe zwischen 600'000 und 700'000 Franken gekostet. Um die Kosten zu decken, hätten 6500 zahlende Gäste kommen müssen. Ein von einem ehemaligen Freund und Geschäftspartner zugesagter Beitrag von 100'000 Franken blieb aus.

Alle Musiker, das Hotel und die Plakate seien bezahlt, offen seien nur noch Verpflichtungen bei der Musikanlage. Laut Matter steckt die gesamte Veranstaltungsbranche wegen der Wirtschaftslage in der Krise. Ein Hallenstadion-Festival in dieser Form werde es nicht mehr geben.

Matter will aber weitermachen, unter anderem als Manager von Countrysänger Florian Fox und mit den Flusskreuzfahrten «Country Music on the River», wie er dem SonntagsBlick sagte. (nil)