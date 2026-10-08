Publiziert am 08.10.2026

«Das ist ein Standard-Plakat», steht auf den Plakaten, «Das ist ein Standard-Bus» auf dem Heck von Bussen. Nach demselben Muster gibt es Banner, Inserate, Social-Media-Posts und einen Radiospot, auf Deutsch und Französisch. Alle Sujets folgen dem Schema Headline, Subline, Logo. «Den Standard bewirbt man am besten mit Standard-Umsetzungen», lässt sich Kreativchef David Lübke in der Mitteilung zitieren. Man habe sich «grosszügig an der Metaebene» bedient.

Normalerweise richte Minergie Marketing und Kommunikation gezielt an Fachpersonen, schreibt Marketingchefin Rahel Giudice. Die Bekanntheit in der Bevölkerung sei aber ein wichtiger Erfolgsfaktor: «Je mehr unsere Standards kennen und schätzen, desto mehr wird nach ihnen gebaut.» Das Budget nennt der Verein nicht.



Kreisvier arbeitet nicht zum ersten Mal für Minergie. 2018 warb die Agentur mit einem Gartenzwerg für Sanierungen, im April 2025 liess sie Minergie-Häuser selbst gegen Vorurteile antreten (persoenlich.com berichtete). Die aktuelle Kampagne läuft bis in den November. (pd/nil)