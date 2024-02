Das Migros-Engagement bekommt im Herbst 2024 eine neue Führung. Die bisherige Leiterin Hedy Graber hat sich entschieden, auf diesen Zeitpunkt regulär in Pension zu gehen. Deshalb wird die Migros die Leitung der Direktion Gesellschaft & Kultur in den nächsten Tagen ausschreiben, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. Das Engagement der Migros sei weltweit einzigartig: Sie fördere gesellschaftliche und kulturelle Aktivitäten jährlich mit rund 160 Millionen Franken.

«Die Qualität und einfache Zugänglichkeit unserer Engagements für die verschiedensten Zielgruppen liegen mir besonders am Herzen. Mit diesem Fokus haben wir die Ausrichtung des Migros-Engagements für den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz stetig weiterentwickelt», wird Hedy Graber zitiert. «Ich freue mich, diese Errungenschaften, die zur einmaligen DNA der Migros zählen, zusammen mit einem fantastischen Team ab Herbst in neue Hände übergeben zu können.»

Auf nationaler Ebene trägt seit 2004 Hedy Graber die Verantwortung für das Migros-Engagement. Unter ihrer Leitung erfolgte 2012 der Aufbau und die Entwicklung des Migros-Pionierfonds, der die Fördertätigkeit des Migros-Kulturprozents ergänzt. 2015 wurde sie von einer Expertenjury als Europäische Kulturmanagerin des Jahres ausgezeichnet. 2014 und 2016 erhielt Hedy Graber den Titel «Woman of the Year» vom Branchenmagazin Women in Business.

«Mit bewundernswerter Leidenschaft und Weitblick für eine nachhaltige Lebensqualität der Menschen in der Schweiz hat Hedy Graber in den letzten 20 Jahren die vielfältigen Engagements der Migros gestaltet und weiterentwickelt», lässt sich Migros-Chef Mario Irminger zitieren.

Das Migros-Engagement fasst die drei Fördergefässe Migros-Kulturprozent, Migros-Pionierfonds und Migros-Unterstützungsfonds zusammen. (pd/cbe)