Kinosterben in Zürich: Kulturhaus Kosmos hat Konkurs angemeldet

Das Kinosterben in der Stadt Zürich hält an: Mit dem vor fünf Jahren gegründeten Kosmos in Zürich musste ein weiteres Kino schliessen. Auf Instagram teilte das Kosmos Zürich am Montagvormittag mit: «Wir mussten den Betrieb am 5. Dezember 2022 einstellen. Leider blieb der Kosmos nur Vision ohne nachhaltige Machbarkeit.»

Wie es im Beitrag weiter heisst, hat das Kulturhaus Kosmos-Kultur am 5. Dezember die Bilanz beim Konkursgericht deponiert. (tim)