Um dieses Jahr noch mehr Support für die teilnehmenden Kulturvereine zu generieren, spannt die Migros mit etablierten, professionellen Kulturinstitutionen in der Deutsch- und Westschweiz zusammen, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Die Aktion «Support Culture» dauert bis zum 22. April 2024.

Die Migros unterstützt nach 2023 bereits zum zweiten Mal Kulturvereine in der Schweiz und stellt dafür einen Förderbetrag von sechs Millionen Franken zur Verfügung. Seit dem 6. Februar 2024 erhalten Kundinnen und Kunden der Migros-Supermärkte und Migros-Online für ihren Einkauf pro 20 Franken einen Vereinsbon. Diesen können sie auf der «Support Culture»-Webseite einem teilnehmenden Kulturverein zuteilen.

Auf die grosse Bühne

Eine besondere Gelegenheit bietet sich dieses Jahr gewissen Kulturvereinen, die ihr kulturelles Schaffen auf der Bühne einer namhaften Kulturinstitution einem grösseren Publikum vorführen können. So zum Beispiel in der Fondation Beyeler in Basel oder am Comic Festival Fumetto in Luzern. «Das dürfte ein emotionales Highlight für die jeweiligen Vereine werden. Es freut mich ausserordentlich, dass wir den Vereinen, zusammen mit den Kulturinstitutionen, dies ermöglichen können», erklärt Conradin Schaad, Bereichsleiter Sales Promotions bei der Migros gemäss Medienmitteilung. So gewinne «Support Culture» dieses Jahr noch ein Stück mehr an Bedeutung für die Schweizer Kulturlandschaft, heisst es weiter.

Im vergangenen Jahr nahmen 5600 Vereine an der ersten Ausgabe der Förderaktion «Support Culture» teil. An sie wurden sechs Millionen Franken aus dem Migros-Fördertopf und über 194'000 Franken an Direktspenden verteilt. Dieses Jahr nehmen bereits knapp 6000 Vereine teil. (pd/nil)