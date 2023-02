Das Buch «Mia, Finn und der kleine Roboter Ki» des Schweizer Kaleidoskop Verlags hat eine klare Botschaft: KI wird immer nur gemeinsam mit dem Menschen existieren und kann uns nicht ersetzen. Das spassige Kinderbuch macht künstliche Intelligenz einfach verständlich und nachvollziehbar.

«Mia, Finn und der kleine Roboter Ki» erzählt die anspruchsvolle Technologie mit einer abenteuerlichen und lustigen Geschichte für Kinder ab sieben Jahren: In das Leben von Mia und Finn tritt der kleine Roboter Ki und stellt alles auf den Kopf. So aufregend das ist, stellt sich Mia bald die Frage: Kann man mit einer künstlichen Intelligenz überhaupt richtig befreundet sein?

So beantwortet das Kinderbilderbuch Fragen, die nicht nur Kindern auf der Seele brennen: Was macht Menschen besonders? Was zeichnet uns im Gegensatz zu Maschinen aus? Und können wir überhaupt durch Maschinen ersetzt werden? Am Ende versteht Mia: Künstliche Intelligenz kann den Menschen niemals ersetzen. Urmenschliche Qualitäten wie Intuition, Humor oder echte Nähe kann eine KI nicht bieten – die Kernaussage des Kinderbilderbuchs «Mia, Finn und der kleine Roboter Ki» .

Das Kinderbuch ist ein Gemeinschaftswerk von künstlicher Intelligenz, Kindern, Pädagogen und Digitalexperten, wie es in einer Mitteilung heisst. Als Zusatzmaterial für Eltern enthält es je ein Interview mit dem Kinder- und Jugendpsychologen Allan Guggenbühl und dem Robotik-Professor Robert Katzschmann der ETH Zürich sowie Übungsaufgaben für Eltern und Kinder. (pd/cbe)