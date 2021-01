Swiss Music Awards: Kunz und Dodo auf der Showbühne

Am 26. Februar 2021 werden an den 14. Swiss Music Awards wieder die begehrten Betonklötze verliehen. Einige Nominierte stehen bereits seit längerem fest (persoenlich.com berichtete). Es sind dies unter anderem Loredana, Loco Escrito, Monet192, Gotthard, Heimweh und Philipp Fankhauser.

Weiter dazu gekommen sind unter anderem Beatrice Egli und Steff La Cheffe (Best Female Act), Bligg (Best Male Act), Yello (Best Group) sowie Megawatt und Pronto (Best Breaking Act), wie die Organisatoren am Dienstagmorgen mitteilen. Alle Nominationen sind auf swissmusicawards.ch zu finden.

Mittlerweile sind auch die ersten Showacts bekannt, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Zum einen wird der Schweizer Mundartsänger Kunz auftreten und dabei Songs aus seinem neuesten Album «Mai», das am 12. März erscheint, vorstellen. Zum anderen wird Dodo auf der Showbühne performen und ebenfalls Einblicke in sein neues Album, genannt «Pass», geben. Dieses erscheint am 12. Februar.

Die Live-Übertragung der Swiss Music Awards mit Nik Hartmann am Freitag, 26. Februar 2021, beginnt um 20.15 Uhr auf 3+ sowie im Radio und Online auf Radio SRF 3. Die TV-Show findet coronabedingt ohne Zuschauer statt. (pd/lom)