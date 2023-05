Locarno Film Festival: Lambert Wilson wird neuer Jury-Präsident

Swiss Music Awards

Am Mittwochabend wurden in der Bossard Arena in Zug zum 16. Mal die Swiss Music Awards (SMA) vergeben. Die Walliserin Sina und der Basler Zian wurden in der Best-Act-Kategorie, Hecht aus Luzern als beste Band ausgezeichnet.