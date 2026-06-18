Sommerparty: Legendäres Networking an der Limmat

Das Teilnehmerfeld spiegelte die Breite des Clubs: Neben Mitgliedern aus Unternehmenskommunikation und PR waren auch Journalistinnen und Journalisten sowie Chefredaktorinnen und Chefredaktoren verschiedener Medienhäuser vertreten – darunter Vertreterinnen und Vertreter von SRF, Blick, Tages-Anzeiger, Handelszeitung und CH Media.
- Florence Vuichard (CH Media) und Markus Niederhäuser (ZHAW)
- Hatte den Durchblick: Vorstandsmitglied Edi Estermann.
- Edgar Schuler (Tages-Anzeiger), Peter Hossli (Ringier) und Daniel Riedel (Ringier)
- Raffaela Harrer und Hans-Peter Nehmer
- Iva Siracusa (Argus Data Insights) und Judith Hödl (Stadtpolizei Zürich)
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- Yannick Orto (McKinsey), Christiane Jelineck (Huber+Söhne) und Edgar Schuler (Tages-Anzeiger)
- Janine Zimmermann (ISS), Matthias Graf (Boldt) und Christina Wahlstrand (Open up)
- Salome Ramseier (Bühler) und Myriam Käser (Swisscom)
- Annalisa Job (VSE) und Martin Schweikert (BKW)
- Andreas Dietrich (Blick), Daniel Hügli (Cash), Christian Kolbe (Blick), Beat Soltermann (SRF) und Stefan Barmettler (Handelszeitung)
- Kiki Mäder (SRF) und Yvonne Samaritani (Weleda)
- Hans-Peter Nehmer (Allianz und Präsident HarbourClub) bei seiner Begrüssungsrede
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- Bakel Walden
- HarbourClub-Vorstandsmitglieder Roland Bischofberger (Siemens), Irene Fischbach (Mobiliar), Edi Estermann (Tamedia), Myriam Käser (Swisscom) und Hans-Peter Nehmer (Allianz)
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- Dominik Morel, Martin Schweikert, Irene Fischbach, Markus Berger und Matthias Graf
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- DJ Fräne und Hans-Peter Nehmer
- Yannik Orto (McKinsey), Iva Siracusa (Argus Data Isights) und Pascal Grossniklaus (Ahead)
- Oliver Spring (Argus Data Insights) und Anna Kohler (Galledia)
- Edi Estermann, Silje Skogstad (Swiss Re) und Hans-Peter Nehmer beim Vorstellungsgespräch
- Matthias Ackeret (persönlich Verlags AG) und Christian Lüscher (Greater Zurich Area)
Clubpräsident Hans-Peter Nehmer (Allianz) begrüsste die Gäste und stellte gemeinsam mit Edi Estermann (Tamedia) in einer Interviewrunde sieben neue Mitglieder vor: Yves Böni (Hilti), Tobias Fässler (Alpiq), Markus Röösli (fenaco), Yvonne Samaritani (Weleda), Silje Skogstad (Swiss Re), René Staebe (Novo Nordisk) und Stéphanie Tobler (PwC). Die neuen Mitglieder stammen mehrheitlich aus dem Kommunikationsbereich grosser Industrie- und Finanzunternehmen.
Für die musikalische Untermalung sorgte DJ Fräne. (pd/cbe)