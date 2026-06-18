18.06.2026

Sommerparty

Legendäres Networking an der Limmat

Der HarbourClub hat am Dienstagabend rund 100 Gäste zum jährlichen Branchentreff geladen. Schauplatz waren die Milchbar und die Barfussbar direkt am Wasser – bei bestem Sommerwetter. Die Bilder des Events.
Sommerparty: Legendäres Networking an der Limmat
Sommerabend unter Kolleginnen: Networking beim Apéro in der Milchbar. (Bilder: zVg)
Publiziert am 18.06.2026

Das Teilnehmerfeld spiegelte die Breite des Clubs: Neben Mitgliedern aus Unternehmenskommunikation und PR waren auch Journalistinnen und Journalisten sowie Chefredaktorinnen und Chefredaktoren verschiedener Medienhäuser vertreten – darunter Vertreterinnen und Vertreter von SRF, Blick, Tages-Anzeiger, Handelszeitung und CH Media.



Clubpräsident Hans-Peter Nehmer (Allianz) begrüsste die Gäste und stellte gemeinsam mit Edi Estermann (Tamedia) in einer Interviewrunde sieben neue Mitglieder vor: Yves Böni (Hilti), Tobias Fässler (Alpiq), Markus Röösli (fenaco), Yvonne Samaritani (Weleda), Silje Skogstad (Swiss Re), René Staebe (Novo Nordisk) und Stéphanie Tobler (PwC). Die neuen Mitglieder stammen mehrheitlich aus dem Kommunikationsbereich grosser Industrie- und Finanzunternehmen.


Für die musikalische Untermalung sorgte DJ Fräne. (pd/cbe)


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