Sommerparty

Legendäres Networking an der Limmat

Der HarbourClub hat am Dienstagabend rund 100 Gäste zum jährlichen Branchentreff geladen. Schauplatz waren die Milchbar und die Barfussbar direkt am Wasser – bei bestem Sommerwetter. Die Bilder des Events.

Sommerabend unter Kolleginnen: Networking beim Apéro in der Milchbar. (Bilder: zVg)