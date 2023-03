Clear-Channel-Party: Legendäres Studio 54 erlebt Revival in Zürich

Glitter und Glamour zeichneten das Studio 54 in New York aus. Glitter und Glamour gab es am Mittwoch auch bei der Clear-Channel-Party im Mascotte in Zürich – angefangen bei den Gästen, gefolgt von den Acts und den Aktivitäten vor Ort.

Dragqueen Milky Diamond eröffnete den Abend mit einer laut Mitteilung «unvergesslichen Performance», und bei Lola Savages und Mauve de Mirabelle vom Künstlerkollektiv Haus of UnArt konnten sich die Gäste beim Glam Corner noch eine Extraportion Glitter abholen. Irina Bessonova sorgte «für atemberaubende Szenen mit ihrem einzigartigen Mirror Ball Act und verwandelte den Raum in eine Lichtershow», so Clear Channel in der Mitteilung. Die Tanzgruppe Datt’Style habe mit ihrer Performance und ihren Outfits «discomässige Highlights» gesetzt.

Mit ihrem Ritt auf einem weissen Pferd durchs Studio 54 wurde Bianca Jagger im Mai 1977 zur Königin der New Yorker Glamour-Szene. Dieses Highlight durfte auch in Zürich nicht fehlen. Die Gäste konnten sich im Photobooth mit dem lebensgrossen Discopferd in Szene setzen. Die After-Party fand in der Udo Loft statt – ganz ohne Smartphones und Kameras, so wie es sich im Studio 54 gehörte.

Für die Konzeption, Gestaltung und Umsetzung des Events stand Clear Channel die Zürcher Agentur Compresso zur Seite. (pd/cbe)