Zermatt Unplugged: Line-Up für Hauptbühne ist komplett

Neben Legenden wie Nena, Radiohead-Frontmann Thom Yorke, Ellie Goulding und zahlreichen Akustik-Acts wird die nordirisch-schottische Rockband Snow Patrol das Publikum in einen musikalischen Schwebezustand versetzen, wie es in einer Mitteilung heisst. Im grossen Festivalzelt mitten im Dorf lasse die Band um Songwriter Gary Lightbody «ihre bewegenden Balladen und melodischen Songs» aus inzwischen über 20 Jahren Bandgeschichte «unplugged» erklingen – von den internationalen Erfolgsalben «Eyes Open» oder «Final Straw» bis zur neuen Single «Reaching out to you». Letztere entstand während des Lockdowns live auf Instagram.

Wie breit das Spektrum des Zermatt Unplugged Festivals laut eigenen Angaben sei, zeige ein Blick auf diese beiden Main Acts: Ein halbes Jahrhundert steht Edoardo Bennato schon auf der Bühne. Und die Ikone der italienischen Rockmusik sei kraftvoll «wie eh und je», wie es weiter heisst. Bereits in den 1980ern füllte der Neapolitaner mit Gitarre, Tamburin und Kazoo ganze Stadien, wurde in den 90ern mit der WM-Hymne «Un'estate italiana» mit Gianna Nannini weltberühmt und ist immer noch auf Tour. In Zermatt lässt sich der «Cantautore», der 2020 das Album «Non c'è» veröffentlicht hat, von einem Streichquartett begleiten.

Mit amerikanischem Soul ist hingegen Aloe Blacc bekannt geworden. «Mit ihm kehrt ein Freund zurück nach Zermatt», teilen die Veranstalter mit. Als internationaler Superstar mit den Songs «Good Things» und «I Need A Dollar» war er bereits 2012 an das damals noch junge Festival gereist und 2014 auf einer erneuten Erfolgswelle nach Zermatt zurückgekehrt – punktgenau am Tag, als er mit «The Man» Platz 1 der britischen Single-Charts erreichte. «2022 erleben wir ihn mit neuen Songs vom 2020er Album ‹All Love Everything › in der intimen Bühnen-Atmosphäre des The Alex», heisst es in der Mitteilung weiter.

Am 21. Januar 2022, 13 Uhr, startet der öffentlicher Ticketverkauf für Aloe Blacc & Edoardo Bennato unter diesem Link. Der Ticketverkauf für Snow Patrol startet aufgrund von Covid-bedingten Touranpassungen zu einem späteren Zeitpunkt. Details dazu finden Interessierte hier. Über die aktuell geltenden Pandemie-Bestimmungen werden die Besucherinnen und Besucher auf den Kanälen von Zermatt Unplugged informiert. Die Website wird entsprechend upgedatet. (pd/tim)

Die Programmübersicht findet sich unter diesem Link.