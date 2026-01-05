Todesfall: Luzerner DJ-Legende bei Wohnungsbrand verstorben

Publiziert am 05.01.2026

Der 73-Jährige, der noch in der Silvesternacht im Stadtkeller Luzern aufgelegt hatte, verstarb trotz sofortiger Reanimationsmassnahmen der Feuerwehr noch vor Ort. Die Ermittlungen zum Brandhergang dauern an.

Ein Leben für die Musik

Michel Richter wurde in Travemünde an der Ostseeküste geboren und wuchs ab seinem dritten Lebensjahr in Luzern auf. Seine Leidenschaft für Musik zeigte sich früh: Bereits als Junge sammelte er über tausend Vinyl-Singles, noch bevor er einen eigenen Plattenspieler besass.

Als 16 Jähriger begann er als DJ bei Partys in Pfarreiheimen rund um Luzern aufzulegen, wie der Nachruf auf Zentralplus festhält. Nach einer Lehre als Reisebürokaufmann arbeitete er zwischen 1970 und 1976 vollberuflich als DJ in Luzerner Clubs.

Vielseitige Karriere

Richters beruflicher Werdegang führte ihn durch verschiedene Bereiche der Medien- und Musikindustrie. Er arbeitete als Musikjournalist, veröffentlichte 1978 einen Gedichtband und war ab 1983 Redaktor und Moderator beim Lokal-Radio Sunshine. Zwischen 1985 und 1995 berichtete er für das Schweizer Fernsehen über Sportanlässe, speziell Motocross-Rennen.

Als Label-Manager bei der Schallplattenfirma K-Tel betreute er alle Produkte. Ausserdem schrieb er auch Texte für verschiedene Künstler, so etwa für Paul Brandenberg. Dessen New Age/Ambient Album «Mystic Island» wurde 1996 über 50'000 Mal verkauft. Auch für Bo Katzmann oder Chue Lee griff Richter in die Tasten.

Analog bis zuletzt

Bis zuletzt legte Richter ausschliesslich analog auf – mit Vinyl-Singles und gelegentlich CDs. «Wenn ich digital auflegen müsste, würde ich den Job an den Nagel hängen», sagte er 2018 gegenüber Zentralplus. Seine Sammlung umfasste über 50'000 Tonträger, darunter 30'000 Vinyl-Singles. Richter dokumentierte seit 1968 alle Musikwünsche seiner Gäste und wertete sie statistisch aus.

Legendär waren seine monatlichen 80's-90's-Partys in der Bar 59 Luzern und die über 20 Jahre laufenden Oldie-Abende im Hotel Montana. Richter moderierte die Songs während des Auflegens, erzählte Geschichten zu einzelnen Stücken und erfüllte Publikumswünsche. Mit zwischen 80 und 100 Auftritten pro Jahr, darunter auch in Seniorenresidenzen, brachte er es auf rund 4500 Auftritte in seiner über fünfzigjährigen Karriere. (nil)