Abnormal: Lynn Grütter moderiert neue Dokusendung

Publiziert am 11.04.2025

Lynn Grütter präsentiert ab 19. April eine neue Dokumentarsendung, die tief in unkonventionelle Lebensentwürfe eintaucht. Wie die Moderatorin gegenüber persoenlich.com mitteilt, stammt das Konzept für «Abnormal» aus ihrer eigenen Feder und stellt für sie ein «besonderes Herzensprojekt» dar.

In der Sendung begleitet Grütter Menschen, die bewusst anders leben. Unter anderem besucht sie in Bern eine non-binäre Person namens Mael, die in einer polyamourösen Beziehung lebt, sowie das Jupiterhaus in Zürich, eine Wohngemeinschaft mit 16 Bewohnern, die ihren Alltag und ihre Ressourcen teilen.

Die zweiteilige Dokumentation wird auf Blue Zoom ausgestrahlt – zuerst an Ostern am Karsamstag (19. April) und später in einer weiteren Doppelfolge an Pfingsten (8. Juni), jeweils um 20.30 Uhr. (pd/cbe)