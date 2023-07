Locarno Film Festival: Maja Hoffmann soll Präsidentin werden

Taylor Swift

Rekordpreise für Konzerttickets in Zürich

Nirgends in Europa kostet ein Normaleintritt mehr als in Zürich, wie eine Auswertung der NZZ am Sonntag zeigt. Die hohen Preise beeinflussen die Nachfrage aber kaum: Die 90'000 Tickets für die Schweizer Konzerte waren in kürzester Zeit weg.