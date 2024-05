Ruedi Lüthy Foundation: Roman Mezzasalma ist neu an Bord

Publiziert am 02.05.2024

Nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt von Sabine Lüthy per Ende März übernimmt Roman Mezzasalma per 13. Mai 2024 die Geschäftsleitung der Ruedi Lüthy Foundation. «Ich freue mich sehr, mich für die Stiftung und ihre Aids- und HIV-Klinik in Simbabwe engagieren zu dürfen. Es ist mir ein zentrales Anliegen, mit den Teams der Newlands Clinic in Harare und der Geschäftsstelle in Bern die Werte der Gründerfamilie weiter zu tragen», wird Mezzasalma in einer Mitteilung zitiert.

Roman Mezzasalma ist promovierter Volks- und Betriebswirtschafter und hat sein gesamtes Berufsleben im Kommunikationsbereich gearbeitet. Er ist Mitbegründer der Agentur Ananas in Bern und war zuvor in leitenden Positionen bei Schweizer Radio und Fernsehen SRF tätig, zuletzt als Wirtschaftschef bei SRF (persoenlich.com berichtete).

Mezzasalma ist 61 Jahre alt, lebt in Wabern bei Bern, ist verheiratet und Vater von zwei erwachsenen Kindern. (pd/cbe)