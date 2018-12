2019 steht eine weitere Etappe in den Feierlichkeiten rund um die Reformationsjubiläen an: Stadt und der Kanton Zürich bereiten sich mit einer Vielzahl von Projekten, darunter Ausstellungen, Publikationen und Bildungsanlässen, auf dieses historische Ereignis vor.

Ein Höhepunkt dürfte der Kinofilm «Zwingli» sein. Regie bei dieser Mammut-Produktion führte Stefan Haupt, der für seinen Film «Der Kreis» vor zwei Jahren für den Oscar nominiert wurde. «Zwingli» kommt am 17. Januar 2019 in die Schweizer Kinos, genau 500 Jahre nachdem Zwingli seine Stelle als Leutpriester im Zürcher Grossmünster angetreten hat. Bereits jetzt gilt «Zwingli» als eine der teuersten Schweizer Filmproduktion. Als Produzentin agiert Anne Walser von C-Films, die bereits für die Erfolgsfilme «Schellen-Ursli» und «Der Verdingbub» verantwortlich zeichneten. persoenlich.com zeigt nun einen Monat vor Kinostart den Trailer.





Gemäss der Produktionsfirma will «Zwingli» den weltberühmten Reformator als «komplexen Mann und Menschen» portraitieren, der gar nicht dem gängigen Geschichtsbild entspricht. Die Dreharbeiten fanden vor einem Jahr in Stein am Rhein und im Zürcher Grossmünster statt. Die Lokalitäten wurden eigens in den Zustand vor der Reformation zurückversetzt. (ma)