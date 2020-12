Blay: Marc Sway und Bligg machen gemeinsame Sache

Bligg und Marc Sway haben sich entschieden, gemeinsam ein Album aufzunehmen, ein Live-Konzert im Hallenstadion anzukündigen und während zwei Jahren als Team Blay durch die Schweiz zu ziehen. Was von den Fans seit knapp zwei Jahren gewünscht wurde, ist nun Tatsache, heisst es in einer Mitteilung.

Dass Bligg und Marc Sway zusammen die Herzen und Seelen der Nation berühren, haben sie mit dem 2018 erschienenen Song «Us Mänsch» bereits bewiesen. Der Radiohit war 26 Wochen lang in der Hitparade, hat Doppel-Platin-Status erreicht und zählt mit rund 2,5 Millionen Klicks auf YouTube zu einem der erfolgreichsten Schweizer Songs.



Im Jahr 2020 haben Bligg und Sway mit «Sorry Mama» ihren nächsten Hit gelandet.



Blay veröffentlicht die erste Single im 1. Quartal 2021. Am 7. Mai folgt das Album «Heimspiel»: Zehn Songs, Mundartballaden und Stadion-Hymnen, welche die Fans der beiden Musik-Schwergewichte erstmals am 4. Dezember 2021 live im Hallenstadion in Zürich mitsingen können. (pd/cbe)