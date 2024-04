Publiziert am 29.04.2024

«Zu unserem 20-jährigen Jubiläum präsentieren wir ein Zentrum, das sowohl architektonisch als auch vom Geist her innovativer, offener und nachhaltiger ist», wird Christian Jungen, Artistic Director des ZFF, in einer Medienmitteilung des Filmfestivals zitiert. «Das neue Zentrum orientiert sich in erster Linie an unserem Publikum, damit unsere Besucherinnen und Besucher die Stars so nah wie möglich erleben können», so Jungen weiter.

Das neue Festivalzentrum solle dafür sorgen, dass sich Filmschaffende und Publikum noch direkter begegnen als bisher schon. Diese Publikumsnähe werde durch den barrierefreien Zugang zu allen Stockwerken unterstrichen, der auch eine neue Rampe umfasst, die allen Besucherinnen und Besucher den Zugang zur Aussichtsplattform ermöglicht.

Für den Bau des Festivalzentrums setzt das ZFF auf eine modulare Bauweise. Diese ermögliche flexible Anpassungen und eine langfristige Nutzung, teilt das Festival weiter mit. Dank der Verwendung von Schweizer Holz könne man ein nachhaltiges Festivalzentrum bauen und den CO 2 -Ausstoss verringern.

«Das neue Festivalzentrum ist ein offener Ort der Begegnung und des kulturellen Austauschs. Zudem bieten wir unseren Partnern und Sponsoren einzigartige Hospitality Events in stimmungsvoller Atmosphäre. Wir freuen uns auf unvergessliche Momente auf dem Sechseläutenplatz», freut sich Roger Crotti, Präsident des ZFF gemäss der Medienmitteilung. (pd/nil)