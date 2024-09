Todesfall: Marie-Christine Neininger ist verstorben

Publiziert am 22.09.2024

Marie-Christine war lange Jahre mit dem legendären Verleger und Chefredaktor der Schaffhauser Nachrichten, Norbert Neininger, verheiratet, der 2015 verstarb. Die gebürtige Baslerin war aber selbst eine erfolgreiche Journalistin und Verlegerin. Nachdem sie in Zürich die Schule für Sozialarbeit absolviert hatte und kurze Zeit im Globus arbeitete, schaffte sie die Prüfung an die Ringier-Journalistenschule. In einem der ersten Kurse der damals neuen Institution, die dieses Jahr ihr 50jähriges Jubiläum feiert, lernte sie ihren späteren Ehemann kennen und zog mit diesem nach Schaffhausen. Als Power-Couple prägten die beiden während Jahrzehnten die dortige Medienszene.



Interview mit Georges Moustaki



So gehörte Marie-Christine Neininger 1983, in dem Jahr, in dem auch Tochter Deborah zur Welt kam, Ur-Team von Radio Munot an, das von Norbert Neininger ins Leben gerufen und auch geleitet wurde. Ihren ersten Einsatz hatte Marie-Christine Neininger bereits am ersten Sendeabend, als sie von einem Hausbrand in einer benachbarten Gemeinde berichtete. Bereits einen Tag später interviewte sie für den noch jungen Sender die französische Chanson-Ikone Georges Moustaki, die gleichentags im Schaffhauser Stadttheater auftrat. Daneben moderierte sie – was für ein normales Lokalradio eher ungewöhnlich ist – mehrstündige Sendungen mit klassischer Musik. Für die Schaffhauser Nachrichten gestaltete sie regelmässig aufwendige Modereportagen.



Medienwirksame Bücher



Von 1998 bis zu ihrer Pensionierung 2015 leitete sie erfolgreich den hauseigenen Meier-Verlag, der mit Büchern über Peter Saubers Rennstall, die Patrouille Suisse, das Leben in der lange verschlossenen Mongolei oder Christoph Blochers Führungsprinzipien regelmässig für Aufmerksamkeit sorgte. «Alles bloss kein Durchschnitt», titelten die Schaffhauser Nachrichten ihren Nachruf über die Verstorbene. (ma)