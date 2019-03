Zürcher Hochschule der Künste: Marijke Hoogenboom wird Departementsleiterin

Der Fachhochschulrat hat Marijke Hoogenboom zur neuen Departementsleiterin ernannt. Sie wird ihr Amt am 1. Juli als Nachfolgerin von Hartmut Wickert antreten, der im Januar pensioniert wurde.

Seit 2003 ist Marijke Hoogenboom Professorin an der Amsterdam University of the Arts. An der zugehörigen Academie voor Theater en Dans für Theater und Tanz in den Niederlanden ist Hoogenboom ebenfalls Professorin und Mitglied des Vorstands. Zudem ist sie Vorsitzende der Graduate School, der Theater- und Tanzakademie, sowie Leiterin des interdisziplinären Hochschulprogramms «Artists in Residence». (pd/log)