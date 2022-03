Eurovision Song Contest: Marius Bear vertritt die Schweiz

Marius Bear, der Musiker aus dem Appenzell, nimmt mit «Boys Do Cry» für die Schweiz am Eurovision Song Contest (ESC) 2022, dem grössten Musikwettbewerb der Welt, teil. Der 28-Jährige spielt Gitarre und tourt 2016 als Strassenmusiker durch die Schweiz und Deutschland, bevor es ihn für einige Monate nach New York zieht. Ab 2017 studiert der gelernte Baumaschinenmechaniker am renommierten Londoner BIMM Institute Musikproduktion. 2019 gibt er sein erstes Album «Not Loud Enough» heraus, gewinnt am Swiss Music Award den Titel «Best Talent 2019» und sorgt 2020 mit seiner kraftvollen Coverversion von Whitney Houstons «I Wanna Dance With Somebody» für Aufsehen.

«Schon von früh an habe ich gelernt, mich nicht für meine Gefühle schämen zu müssen. Ich habe keine Angst davor, als Mann auch zu weinen und meinem Publikum meine Schwächen zu offenbaren. Ich möchte mir keine emotionale Rüstung anlegen, sondern sein, wer ich bin. Dazu möchte ich auch mein Publikum ermutigen», wird Marius Bear in einer SRF-Mitteilung zitiert.

Seinen ESC-Song «Boys Do Cry» hat Marius Bear zusammen mit Songwriter Martin Gallop geschrieben und produziert. «Der Zeitpunkt könnte nicht besser sein, ich habe so Bock drauf. Es ehrt mich, die Schweiz in Turin zu repräsentieren und in die Fussstapfen von Luca Hänni und Gjon's Tears zu treten. Die beiden haben die Latte ganz schön hochgelegt», so Bear.

Erstes Halbfinale am 10. Mai

Der Eurovision Song Contest erreicht rund 200 Millionen Zuschauende weltweit und gehört damit zu den spektakulärsten Fernsehevents, wie SRF weiter schreibt. Mehr als 40 Künstlerinnen und Künstler aus der ganzen Welt treffen aufeinander und nutzen die Chance, sich und ihr Land während dieses friedlichen Musikfestes eindrucksvoll zu präsentieren.

2022 findet der Event in Turin in Italien statt: Das erste Halbfinale mit der Schweiz geht am 10. Mai über die Bühne (live auf SRF zwei), das zweite Halbfinale am 12. Mai (live auf SRF zwei oder SRF info) und das Finale am 14. Mai 2022 (live auf SRF 1).

Musikerinnen und Musiker waren eingeladen, ihre Songs für die Schweizer Teilnahme am Eurovision Song Contest 2022 in Italien einzureichen. Den Schweizer Beitrag bestimmten ein 100-köpfiges Zuschauerpanel und eine 20-köpfige internationale Fachjury. In einem mehrstufigen Verfahren bewerteten sie die Einsendungen sowie die Künstlerinnen und Künstler. Wie bei den internationalen ESC-Shows zählten die Stimmen zu je 50 Prozent.

Das Projekt Eurovision Song Contest 2022 realisieren SRF, RTS, RSI und RTR gemeinsam. (pd/cbe)