Genuss Film Festival: Markus Uhr wird «Zuger Fotograf des Jahres»

Zum Abschluss des fünften Genuss Film Festivals in Zug ist Markus Uhr am Donnerstagabend als «Zuger Fotograf des Jahres» ausgezeichnet worden, wie es in einer Mitteilung heisst.

Zusammen mit «photoSchweiz 19» hat das Genuss Film Festival wiederum eine Ausstellung mit fünf regionalen Fotografen zum Thema «Essen, Trinken, Geniessen» kuratiert. Die Besucher amteten als Jury. Der «Genuss Foto Award» ging dabei an Aurélia Marine, die nun ihre Fotos während der «photo20», der Werkschau der Schweizer Fotografen, im Januar 2020 in Zürich ausstellen kann.

Den «Genuss Film Award» unter dem Titel «A Tribute to…» erhielt die Schauspielerin Sabina Schneebeli. Als Trägerin des «Genuss Film Award» wird Schneebeli die Arbeit eines Jungfilmers oder einer Jungfilmerin während eines Jahres als Mentorin begleiten. Daneben unterstützt der Gönnerverein «Freunde Genuss Film Festival Zug» den Jungfilmer oder die Jungfilmerin während dieses Jahres finanziell. (pd/cbe)