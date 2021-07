In eigener Sache: Martin Walser lobt neuen Ackeret-Roman

Grosse Freude für Matthias Ackeret: In einer Rezension in der deutschen Tageszeitung Südkurier lobt Grossschriftsteller Martin Walser den neuen Roman «SMS an Augusto Venzini» des persönlich-Verlegers.

Dieses Buch ist eine Hommage an den bekannten Fotografen Alberto Venzago, dessen Werkschau nächste Woche im Museum für Gestaltung eröffnet wird. Ackerets Buch handelt in Venedig, Paris und Zürich und behandelt en passant auch die Frage, wer vor zwei Jahren die Notre-Dame angezündet hat (persoenlich.com berichtete).

Walser schreibt in seinem Kommentar: «Ich gestatte mir, begeistert zu sein.» Seine Kritik endet mit dem Satz, dieses Buch sei zum «Danke-danke-danke-sagen». Ackeret und und Hauptprotagonist Venzago werden den Roman am Sonntag, 4. Juli, um 11 Uhr, an der Photo21 in Zürich-Oerlikon vorstellen. (red)