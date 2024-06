Publiziert am 14.06.2024

Am Dienstag war das Kamerateam der TeleZüri-Sendung «Lifestyle» beim persönlich Verlag in Zürich zu Gast. Im Zentrum der aktuellen Folge steht Matthias Ackeret. Moderatorin Patricia Boser wirft, wie bei allen Gästinnen und Gästen, einen Blick in den Kühlschrank. Zudem spricht Ackeret in der Sendung über seine Vergangenheit als VJ von TeleZüri, den Kauf vom persönlich Verlag vor zehn Jahren und über sein neues Buch.

(red)