Weihnachtsfilme: Mehr als nur vermeintlicher Kitsch

Glückskette

Vier Millionen für Kinderschutz gesammelt

Am nationalen Solidaritätstag haben sich Prominente und Politiker am Spendentelefon engagiert.

Das Geld ist in einer fünftägigen Spendenaktion mit den SRG-Sendern zusammengekommen. Am nationalen Solidaritätstag engagierten sich Prominente und Politiker am Spendentelefon.