Frauentypischer Sprachstil: Mehr Klicks dank weiblicher Sprache

Schauspielhaus Zürich

Das Schauspielhaus ist geschlossen offen

«Wir bleiben offen. Selbst wenn wir geschlossen haben»: Mit diesen Worten beginnt der offene Brief des Schauspielhaus Zürich. Er wird in den kommenden Wochen auf Plakaten, auf Social Media und in Inseraten in der Öffentlichkeit zu sehen sein.