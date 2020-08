Der britische Kurator und Kunsthistoriker Michael Birchall ergänzt ab dem 1. Oktober das kuratorische Team am Migros Museum für Gegenwartskunst. Er tritt die Nachfolge von Raphael Gygax an, der seit dem Frühjahr 2019 den Bachelorstudiengang Fine Arts an der Hochschule der Künste in Zürich leitet.

Birchall schloss seine Studien in Kunstgeschichte, Geschichte und kuratorischer Praxis mit einem PhD an der University of Wolverhampton ab. Seit 2016 war er als Curator of Public Practice an der Tate Liverpool und als Dozent der Liverpool School of Art and Design tätig, wie in einer Medienmitteilung des Migros Museums vom Montag zu lesen ist.

Michael Birchall hatte ausserdem kuratorische Positionen an den Institutionen The Western Front (Vancouver, Kanada) und The Walter Phillips Gallery at The Banff Centre (Kanada) sowie im Künstlerhaus Stuttgart inne, wo er die Ausstellung «Stuttgart How Are You Doing?» (2011) co-kuratierte. Von 2012 bis 2015 unterrichtete Birchall an der Hochschule der Künste in Zürich. (sda/eh)