«Rabbit Hole»: Kerstin Hasse und Andrea Jansen lancieren Videopodcast

Publiziert am 16.10.2026

Die Journalistinnen Andrea Jansen und Kerstin Hasse haben gemeinsam den Videopodcast «Rabbit Hole» lanciert. Die erste Staffel mit dem Titel «Frauenstereotype – von der Hexe bis zur MILF» umfasst sechs Folgen und ist am Freitag gestartet, wie es in einer Mitteilung heisst. Danach erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge. Diese sind auf den gängigen Podcast-Plattformen verfügbar.

Im Podcast gehen Jansen und Hasse nach eigenen Angaben Stereotypen über Frauen nach, etwa dem Bild der «MILF», der «Trad Wife», der Hexe oder des «Pick-Me Girls». Sie fragen, woher diese Zuschreibungen kommen, was sie in der Gesellschaft auslösen und wann sie stören oder einen wunden Punkt treffen. Die beiden erklären, sie seien ständig mit Stereotypen konfrontiert und die Zahl der «Schubladen», in die man Frauen stecken könne, sei gross.

Produziert wurde die Staffel vom Zürcher Podcast-Studio Ellie Media. Zur Finanzierung erklärte Hasse auf Anfrage, man befinde sich zurzeit im Gespräch mit verschiedenen Sponsoren. Ziel sei, dass der Podcast über Werbepartner finanziert werde.

Kerstin Hasse ist Journalistin und Podcasterin. Sie ist Host des Podcasts «Hasse mit Liebe». Andrea Jansen ist Gründerin des Onlinemagazins Mal ehrlich. (pd/spo)