Valencia: Mit 300 Gästen auf «Mission Anniversary»

Ready for take-off: Valencia Kommunikation nahm zu ihrem 20-Jahr-Jubiläum am Donnerstag, 5. September, rund 300 Kunden, Mitarbeitende und Freunde mit auf die «Mission Anniversary». Mit dabei waren langjährige Partner wie Coop, Feldschlösschen, Baloise Session, Ricola Sportmint und Sportfechter Max Heinzer, aber auch neue Kunden wie die BKB oder Ispin. Die Crew begrüsste ihre Gäste getreu dem Motto in blaue Overalls gekleidet im Club «Das Viertel» in Basel, welcher sich für einen Abend in eine Raumstation verwandelte, wie es in einer Mitteilung heisst.

Ein Bisschen Heimat im Weltraum

Valencia Kommunikation feierte ihren Geburtstag nicht in Spanien, sondern gewissermassen im All. Selbstverständlich wurde die Heimat dabei nicht vergessen: Auf der Sonnenterrasse verköstigte die Agentur Ihre Gäste mit spanischen Leckerbissen wie Tortilla, Paella Valenciana und feinsten Grillspezialitäten. Bei so viel spanischem Charme störten auch die bereits etwas herbstlichen Temperaturen nicht mehr. Für Unterhaltung auf der Raumstation war ebenfalls gesorgt: Mit guter Musik, reichlich Getränken und einem Fotoset inklusive Wind und Sternenhimmel feierte die Raumfahrtgesellschaft bis in die frühen Morgenstunden ihr 20-jähriges Bestehen.

Seit der Gründung 1999, damals noch mit fünf Mitarbeitenden am Standort Muttenz, hat sich die Agentur in 20 Jahren laut eigenen Angaben zu einer der grössten Full-Service Agenturen der Schweiz entwickelt – mit rund 80 Mitarbeitenden an den Standorten Basel und Zürich. Aus der Agentur ist mittlerweile eine richtige Gruppe geworden: Mit Cab und Nueva sind zwei Tochterunternehmen dazugestossen, die in der digitalen Welt zuhause sind. Ihre digitale Expertise stärkt Valencia ausserdem mit der strategischen Beteiligung am Startup Your Sidekicks. Das 20-jährige Bestehen verdankt Valencia denn auch ihrer Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit: «Veränderungen in der Branche und Innovationen machen wir nicht nur mit, wir treiben sie voran», wird Michael Gerber, CEO von Valencia Kommunikation, in der Mitteilung zitiert.

Und so sei Valencia Kommunikation 2019 erneut bereit zum Aufbrechen: In neue Galaxien der Kreativität, neue Technologien, neue Geschäftsmodelle, neue Kundenbeziehungen. (pd/cbe)