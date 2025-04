Zermatt Unplugged: Mit 35'000 Gästen Rekord gebrochen

Publiziert am 13.04.2025

Das 16. Zermatt Unplugged Festival, das vom 8. bis 12. April stattfand, bot insgesamt über 130 Konzerte. Das musikalische Spektrum reichte von Singer-Songwriter über Indie-Rock und -Pop bis zu Jazz, Blues, DJ Sound und Jam Sessions zu später Stunde.

«An die diesjährige Festivalausgabe werden sich Publikum und Musikerinnen und Musiker hoffentlich noch lange erinnern», wird Festivalgeschäftsführer Rolf Furrer in einer Mitteilung zitiert. «Wir hatten so viele Gäste wie noch nie.»

Zu den Höhepunkten zählten Auftritte von Mika und UB40 im ausverkauften Festivalzelt. Amy Macdonald feierte in Zermatt ihr Comeback mit Erstaufführungen ihres noch nicht veröffentlichten Albums. Stephan Eicher präsentierte am Auftaktkonzert zusammen mit dem Swiss Orchestra und Schriftsteller Martin Suter eine besondere musikalische Inszenierung. Den Abschluss des Festivals bildete Clueso mit seiner Band.



Weitere Auftritte gab es unter anderem von Jalen Ngonda, Matt Berninger von The National und dem Duo Amistat. Letztere beschrieben die besondere Atmosphäre: «Die Menschen, die hierherkommen, lieben Musik. Sie hören zu, sie sind leise, verbunden und offen. Es ist eine wunderbare Community, die zusammenkommt und die Musik aufsaugen will.»

Besondere Musikmomente waren auch in der Kapelle Winkelmatten, in der Heinz Julen Loft sowie bei den Sunnegga-Konzerten auf 2200 Meter über Meer zu erleben. Im Ronnie Scott's Jazz Club wurde zu später Stunde spontan gejammt.

Im Rahmen der Mountain Academy präsentierten sechs Schweizer Nachwuchstalente – Noemi Beza, Anikk, Nina Valotti, San Mattia, Esteban Lattion und Lolā – ihre Musik an verschiedenen Locations. «Es ist schwer in Worte zu fassen, wie viel Spass es macht, als Teil der Academy am Zermatt Unplugged dabei zu sein und meine Musik mit ganz vielen Menschen teilen zu können. Ich bin völlig geflasht und überwältigt», so Nina Valotti aus dem Zürcher Oberland.

Die 17. Ausgabe des Zermatt Unplugged findet vom 7. bis 11. April 2026 statt. (pd/cbe)