SwissMediaForum: Mit Cassis kommt ein «Nichtzeitungsleser»

Es ist eine Tradition: Zum jährlichen Stelldichein der Medienbranche am SwissMediaForum in Luzern gehört neben der Elefantenrunde der Verlagschefs auch eine Ansprache eines Bundesrats oder einer Bundesrätin.

In der Regel zeigen die Amtspersonen in ihren Reden Verständnis für die Herausforderungen des Medienwandels, betonen die Bedeutung und Verantwortung der Dritten Gewalt und kommentieren die Medienpolitik. Dann und wann setzt es aber auch eine Schelte ab. Unvergessen sind die Auftritte von Ueli Maurer an der Vorläuferveranstaltung des SwissMediaForums. Diese Tradition wird nun vielleicht fortgesetzt.

Wie die Organisatoren des Branchengipfels am Dienstag mitteilten, tritt am diesjährigen Anlass Mitte Mai in Luzern Bundesrat Ignacio Cassis auf. In den letzten Jahren machte sich der Vorsteher des Aussendepartements nicht unbedingt einen Namen als Medienfreund. Die NZZ titulierte ihn schon mal als «Nichtzeitungsleser» und attestierte ihm «ein gestörtes Verhältnis zu den privaten Medien». Anlass dazu gab Cassis’ Bekenntnis, keine Zeitungen mehr zu lesen, weil sie ihm nicht hälfen, «die Energie zu finden, um die richtigen Dinge zu tun.» In den letzten zwei Jahren gab er privaten Medien keine Interviews, länger sprach er nur in Sendungen der SRG.

Für seinen angekündigten Auftritt gibt es zwei mögliche Szenarien: Entweder setzt er aus seinem Schmollwinkel zu einer weiteren Medienschelte an oder aber er findet versöhnliche Worte und nutzt den Anlass für einen Neuanfang seiner zuletzt problematischen Beziehung zu den privaten Medien. Am 15. Mai wissen wir mehr.