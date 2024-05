Anna Maier: Moderatorin stellt ihre neusten Werke aus

Publiziert am 22.05.2024

Nach der Ausstellung in der Galerie Kunsthaus Rapp in Wil 2023 hat Anna Maier die neue Bilderserie «The Elements» kreiert. Maier verwandelt dabei traditionelle Leinwände in dreidimensionale Werke und «verleiht ihnen eine taktile Qualität, die eine Verbindung zur mannigfaltigen Natur hervorrufen», heisst es in einer Mitteilung.

«Das Erzählen von Geschichten, zumeist als Folge von intensivem Zuhören, ob gesprochen, geschrieben oder gemalt, empfinde ich als die schönste Tätigkeit der Welt, weil wir Menschen uns durch den Austausch verbinden. Kunst ist auch eine Art der Kommunikation», wird Anna Maier zitiert.

Die heute 46-Jährige steht seit einem Vierteljahrhundert als Moderatorin vor TV-Kameras und auf Bühnen. Sie produzierte eine tägliche Nachrichtensendung und publizierte ein Buch. Bereits in Jugendjahren arbeitete Maier an gegenständlichen Ölbildern. Ihre Werke entstehen klassisch mit Pinsel und Farbe, seit einigen Jahren mit der ihr eigenen Handschrift, den zahlreichen Farbschichten, auf Kreisrahmen aus Holz. Bei der neuen Bilderserie «The Elements» experimentiert Maier unter anderem mit Techniken der Spachtelung und des Giessens, malt auch mal direkt auf Holz und setzt Goldpartikel ein.

Öffentliche Ausstellung bei Meister 1881 Juwelier, Bahnhofstrasse 33, Zürich: 24. Mai bis 7. Juni 2024, Montag bis Freitag, 10 bis 18.30 Uhr, Samstag bis 18 Uhr. Präsenz von Anna Maier: 25. Mai und 1. Juni, 11 bis 15 Uhr sowie an der Finissage vom 7. Juni, 14 bis 18 Uhr. (pd/cbe)