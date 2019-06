SRF-Sommerreihe: Mona Vetsch über das ganze Leben

Die dreiteilige Sommerreihe «Reporter Spezial» spannt einen Bogen über das ganze Leben und behandelt fundamentale und schwierige Fragen zum Beginn, zur Mitte und zum Ende des Lebens. Erstmals bestehen die Sendungen aus mehreren Reportage- und Talk-Elementen. Mona Vetsch führt durch die Gespräche, wie SRF in einer Mitteilung schreibt.



Teil 1: Der Beginn des Lebens

Was, wenn das Kind behindert ist?

Sonntag, 14. Juli 2019, 22 Uhr, SRF 1: Das Leben beginnt. Manchmal nicht so, wie man es erwartet hat. Wenn zum Beispiel das Kind mit einem Downsyndrom zur Welt kommt. Was, wenn man abtreibt – darf man das? Welches Leben ist lebenswert? Im ersten Teil der Reihe geht es um den Anfang des Lebens und mögliche Komplikationen – um Themen wie vorgeburtliche Diagnostik, Downsyndrom oder Abtreibung.





Teil 2: Das pralle Leben

Wie finde ich aus der Beziehungskrise?



Sonntag, 21. Juli 2019, 22.05 Uhr, SRF 1: Im Alter zwischen 30 und 50 sind Beziehungen oft das dominante Thema. Was ist, wenn die romantische Anfangsliebe in die Jahre gekommen, vom Alltag geprüft und abgeschliffen ist? Und man sich mitten im Leben fragt: «War es das jetzt, oder kommt noch etwas – oder eben: kommt noch jemand?» «Reporter Spezial» hat im zweiten Teil der Reihe Paare getroffen, welche die Liebe verloren und sich mitten im Leben neu orientieren mussten. Paare, welche nach Seitensprüngen und Krisen gestärkt weitermachen. Und Paare, die gemeinsam beschlossen haben, in Zukunft polyamourös zu leben.





Teil 3: Die Neige des Lebens

Wohin mit unseren Alten?



Sonntag, 28. Juli 2019, 21.40 Uhr, SRF 1: Das Leben neigt sich dem Ende zu. Was ist reizvoller, teurer, sinnvoller: den Lebensabend im Altersheim oder im Ausland zu verbringen? Dieser Frage geht «Reporter Spezial» im dritten Teil in Ungarn nach, wo sich eine Gruppe Schweizerinnen und Schweizer niedergelassen hat. Dazu: Stimmen aus dem Altersheim in der Schweiz und von Töchtern und Söhnen, die ihre betagten Eltern zu Hause betreuen. (pd/cbe)