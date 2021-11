Medienkonsum: Multitasking beeinflusst Kinderpsyche negativ

Kurzfilmtage Winterthur

Hauptpreis geht an Film aus Nigeria

Der Kurzspielfilm «Rehearsal» ist an den 25. Internationalen Kurzfilmtagen in Winterthur ausgezeichnet worden. Der Preis «Bester Schweiz Film» geht an Juliette Riccabon.