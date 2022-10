Zürich liest: Münster Verlag im LaSalle zu Gast

Am nächsten Mittwoch, 26. Oktober, ist der Münster Verlag zu Gast im Restaurant LaSalle an der Schiffbaustrasse 4 anlässlich der Reihe «Zürich liest»* und präsentiert seine Titel aus dem aktuellen Herbstprogramm, wie es in einer Mitteilung heisst. In der LaSalle-Bar lesen zwischen 19 Uhr und 21 Uhr Dina Casparis aus ihrem Modethriller «High Heels – Heisse Mode», Raphael Burri aus seinem historischen Roman «Doughtys Tod» und Jürg Knessl, selber Arzt am Hirslanden, aus seinem philosophischen Essay «Der Denker, der dem Heute einen Sinn gab».

Den Abschluss bildet der Zürcher Journalist und Verleger Matthias Ackeret mit seinem Zürich-Roman «SMS an Augusto Venzini», der bereits in der dritten Auflage erschienen ist. (pd/tim)

*Der Eintritt ist frei, es braucht weder Reservation noch Tickets. Einlass, solange Platz vorhanden.