Publiziert am 18.10.2024

Am Donnerstag, 24. Oktober, präsentiert der Münster Verlag ab 18 Uhr seine Autoren und Neuerscheinungen in der LaSalle-Bar innerhalb des Zürcher Schiffbaus. Darunter PBW Klemann mit «Geschichten aus Alana – der Stern des Nordens», Adolf Jens Komoeda «Trennung – die unerträgliche Leichtigkeit der Lüge», David Bilkei «Blut» und Jürg Knessl «Und so war es dann – Flucht und Fremde». Für Verleger Manfred Klemann ein idealer Ort, um Literatur zu präsentieren. «Wir sind nun bereits zum dritten Mal hier und freuen uns immer wieder über die gute Resonanz und Gastfreundschaft», so Klemann gegenüber persoenlich.com. Der Schiffbausaal strahle nicht zuletzt wegen den verschiedenen kulturellen Institutionen, die dort beheimatet sind, eine besondere Intimität aus.

Erstmals wird «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret aus seinem neuen Buch «Der Magier von Hiva Oa» vorlesen. Dies ist bereits Ackerets sechster Roman und dürfte wohl der erste sein, der sich mit dem Scheitern des berühmten Immobilientycoons René Benko – alias Remo Blanko – literarisch auseinandersetzt. Ackerets Hauptprotagonist hält sich im Zürcher Luxushotel Dolder Grand versteckt und hadert mit seinem Schicksal, bis er am diesjährigen Sechseläuten enttarnt wird und nach Hiva Oa, dem abgelegensten Ort der Welt, flüchten muss. Aber auch dort verfolgen ihn seine Gläubiger.

«Der Roman ist ein Real-Time-Krimi», erklärt Ackeret gegenüber persoenlich.com, «und könnte sich genauso abspielt haben oder abspielen». (red)