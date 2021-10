Das Zelt: Nach Pause von 580 Tagen wieder auf Tournee

«Wir freuen uns, dass wir nach der Covid-19-bedingten Pause von 580 Tagen endlich wieder ‹Das Zelt› aufbauen können und der Schweizer Bevölkerung mit unseren Shows Glücksmomente im grössten Schweizer Tourneetheater erlebbar machen dürfen», lässt sich Adrian Steiner, Gründer und Direktor bei «Das Zelt» zitieren. Der erste Tournee-Stop ist vom 9. bis 22. Oktober 2021 in Aarau.

Kaya Yanar, DivertiMento, Bliss, Charles Nguela, Helga Schneider, Rob Spence, Claudio Zuccolini, die Exfreundinnen sowie die Comedy Talent Tour von SRF 3 würden für unterhaltsame Abende in der aargauischen Hauptstadt sorgen. Der hauseigene Comedy Club mit Fabian Unteregger, Michel Gammenthaler, Cenk Korkmaz und Chrissi Sokoll rundet das Programm mit «konzentrierter Comedy-Power» ab. Musikalische Highlights würden Bliss, Philipp Fankhauser und Heimweh mit ihrer Jubiläumstournee garantieren.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Nach dem Tourneestart in Aarau wird «Das Zelt» bis Ende 2022 18 Städte in der ganzen Schweiz bereisen, wie es weiter heisst. Nebst den Künstlerinnen und Künstler in Aarau werden Markus Maria Profitlich, Yann Lambiel, Oropax, Joël von Mutzenbecher und auch Michael Elsener auf der Showbühne stehen. Die Styleacrobats vermischen spektakuläre Akrobatik und Tanzchoreografien mit kreativer Comedy.

Schmeichelhaft für die Ohren werde es im musikalischen Bereich. Mit ABBA 99 und This is Rock sei für jeden Geschmack etwas dabei. Dahingegen werden bei der James Bond Tribute Show Artistik und die grössten 007-Hits zu etwas Unvergesslichem verschmelzen. Im Familienbereich könnten sich die Kinder beim Family Circus, dem interaktiven Mitmachzirkus, austoben. Bei den Schwiizergoofe kommt die Kinderparty so richtig ins Rollen.

Highlight zum 20-Jahr-Jubiläum

Ein besonderer Höhepunkt nächstes Jahr sei das Eidgenössisches Schwing- und Älplerfest in Pratteln dar, an welchem ‹Das Zelt› vom 13. August bis 25. August 2022 sein Programm aufführen wird. «Im Tourneejahr 2022 feiert ‹Das Zelt› seinen 20. Geburtstag seit der Gründung an der Expo.02. Wir werden deshalb während dem ganzem Jubiläumsjahr mit Shows und TV-Produktionen überraschen. 2022 wird ein Jahr voller Highlights – nach 580 Tagen Pause können wir es kaum erwarten, wieder loszulegen», so Adrian Steiner weiter. (pd/tim)