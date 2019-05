Todesfall: Nahostexperte Arnold Hottinger ist tot

Arnold Hottinger gehörte im deutschsprachigen Raum zu den renommiertesten Kennern der islamischen und arabischen Welt. In der Nacht auf Dienstag ist er an den Folgen einer Herzoperation in seiner Wohnung in Zug gestorben, wie Journal21.ch berichtet.

Hottinger arbeitete während 30 Jahren – von 1961 bis 1991 – als Korrespondent der «Neuen Zürcher Zeitung» in Beirut, Madrid und Nikosia und berichtete von dort über den Nahen Osten und die islamische und arabische Welt. Er war auch für viele Radiostationen tätig, schrieb in Fachzeitschriften und verfasste mehrere Bücher. Seine Texte sind mehrfach preisgekrönt. 2015 bekam er für sein Lebenswerk den Zürcher Journalistenpreis. (cbe)